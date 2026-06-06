“Cuddiruni Fest”, a Realmonte la tradizione contadina diventa sviluppo economico e turistico

Un fine settimana dedicato all’eccellenza agroalimentare a Piazza Umberto I, con masterclass, cooking show e aziende locali. Progetto vincitore del bando regionale “Sicilia che piace”.

Il Comune di Realmonte trasforma la tradizione in un’opportunità strategica di crescita territoriale con la nascita del “Cuddiruni Fest”. L’iniziativa nasce dalla ferma volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare un prodotto d’eccellenza della cultura contadina locale, convertendolo in un potente motore di sviluppo economico e di promozione per l’intero sistema agroalimentare della zona.

Il protagonista assoluto della manifestazione sarà il cuddiruni, la caratteristica focaccia alta e chiusa sapientemente condita con pomodoro, cipolla, pecorino e acciughe. Accanto alla versione classica, l’evento accenderà i riflettori anche sulla variante dolce di Realmonte, una raffinata schiacciata più sottile arricchita con zucchero, cannella e uva passa: un gioiello della gastronomia storica locale ancora poco noto, che l’amministrazione intende tutelare, valorizzare e avviare all’esportazione.

L’evento si terrà il 20 e 21 giugno prossimi nel cuore pulsante del paese, in Piazza Umberto I, con accesso gratuito al pubblico. L’obiettivo strategico della manifestazione risiede nella storicizzazione dell’evento, affinché possa consolidarsi nel tempo come un appuntamento annuale ricorrente, capace di sostenere in modo tangibile il fatturato delle microimprese del luogo.

La due giorni, esperienziale e divulgativa, consentirà ai consumatori di accrescere la propria consapevolezza sul valore della filiera corta. Sono previste masterclass dedicate alla manipolazione della pasta e all’utilizzo del Pecorino Siciliano, oltre a talk di approfondimento che vedranno la partecipazione di stakeholder ed esperti di settore pronti a diffondere gli antichi saperi legati alla storia del cuddiruni. Un percorso espositivo ospiterà circa 15 aziende del territorio, tra caseifici e botteghe artigiane, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare le eccellenze locali. Non mancheranno spettacolari cooking show curati dai più rinomati ristoranti di Realmonte, pensati per creare un connubio perfetto tra il cuddiruni e i piatti marittimi, il tutto sapientemente abbinato a vini e distillati della provincia agrigentina.

L’eccellenza del progetto è stata riconosciuta a livello regionale: il “Cuddiruni Fest” ha infatti vinto il bando “Sicilia che piace” promosso dall’Assessorato regionale alle attività produttive.

“Un sentito ringraziamento va al sindaco Alessandro Mallia e all’Assessore allo sport, turismo e spettacoli Marika Salemi per avere voluto fortemente realizzare questa iniziativa – dichiara il direttore artistico Marco Gallo – . Il ‘Cuddiruni Fest’ rappresenterà una vetrina straordinaria per le nostre attività produttive e per l’intera provincia, che si riuniranno per presentare al pubblico le proprie interpretazioni del cuddiruni tra momenti di intrattenimento, cultura e grande gastronomia”.

“Realmonte ha una tradizione culinaria che vuole consolidare e far conoscere ad un pubblico sempre più ampio – commenta l’assessore Salemi -, e questo primo ‘Cuddiruni fest’ rappresenta un primo passo in questa direzione che stiamo compiendo anche grazie al lavoro di Visit Realmonte in sinergia con Southmovie comunicazione. Invitiamo tutti a venirci a trovare per assaggiare un pezzo di storia della nostra città e per conoscere un territorio che è molto altro oltre la sua Scala dei Turchi”.

“Con grande orgoglio presentiamo il Cuddiruni Fest, un progetto che nasce dalla nostra comunità e che trasforma un’antica tradizione contadina in una concreta opportunità di sviluppo economico e turistico – dichiara il sindaco Alessandro Mallia -. Ringrazio l’Assessorato regionale per il riconoscimento ottenuto con il bando “Sicilia che piace”, l’assessore Marika Salemi, il direttore artistico Marco Gallo e tutte le realtà locali. Il festival è un’occasione per valorizzare la filiera corta, sostenere le microimprese del territorio e far conoscere al mondo la qualità e la storia del nostro cuddiruni, nella sua versione salata e in quella dolce. Invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi il 20 e 21 giugno in Piazza Umberto I: insieme possiamo far diventare questo evento un appuntamento annuale che racconti Realmonte oltre la sua bellezza paesaggistica”.