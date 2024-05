Realmonte, inaugurata la Casa del libro Pascal Schembri

Alla presenza delle massime autorità civili e militari è stata inaugurata ieri a Realmonte la casa del libro Pascal Schembri che si candida a diventare un polo culturale di importante riferimento per l’intera provincia.

Grande commozione tra il folto pubblico presente, i protagonisti dell’iniziativa e i familiari per il ricordo di Felice Vaccaro, il giovane Presidente del consiglio comunale morto lo scorso novembre a soli 35 anni e al quale è stato dedicato un quadro allocato all’interno della Casa del Libro, con la sua foto .

Il Sindaco Sabrina Lattuca ha sottolineato che la struttura diventerà prossimamente anche un info point turistico dotato di personale che parlerà le lingue per dare risposta ai tantissimi visitatori di Realmonte.

La benedizione è stata officiata da Don Angelo Chillura e Don Fabio Maiorana e la presenza di Don Chillura, che è anche Direttore della Biblioteca Lucchesiana, ha voluto simboleggiare un ponte culturale tra le due strutture, legate dal comune denominatore Agrigento Capitale della Cultura. Ha partecipato all’iniziativa il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e le conclusioni sono state affidate al Prefetto di Agrigento Filippo Romano.

Al termine gli alunni dell’ Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, hanno dato vita ad una performance a tema.