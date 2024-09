Realmonte, Mareamico: “Fogne scaricate nel torrente Mulè finiscono in mare”

“A Realmonte, a metà strada tra la Scala dei Turchi e la Villa Romana, c’è il torrente Mulè. Questo torrente dovrebbe contenere solo acque bianche, invece a monte molte abitazioni scaricano le loro fogne, e inevitabilmente quando piove, tutto finisce in mare. Aldilà del problema ambientale non è possibile mantenere in una spiaggia così importante, dal punto di vista turistico, una situazione di così grave degrado.” La denuncia in una nota stampa l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento.