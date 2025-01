Realmonte, messa in posa di una talea dell’albero di Falcone 

Si è svolta ieri mattina nello spazio verde adiacente l’aula consiliare del Municipio della Città della Scala dei Turchi, la cerimonia di messa in posa di una talea dell’albero di Falcone da parte dei Carabinieri del Reparto Biodiversità di Reggio Calabria. Presenti, oltre al sindaco , Sabrina Lattuca, l’assessore al ramo Domenico Coco, il vicesindaco,Gloria Arrigo, l’assessore Emanuele Fiorica, il presidente del consiglio comunale,Irene Pilato, il vice presidente del consiglio comunale Pasquale Valenti, il Tenente Colonnello Giuseppe Micalizi, assessori, consiglieri comunali e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi “di Realmonte,diretto da Paola Catanzaro.

Prima della piantumazione, gli alunni coordinati dai docenti Stefano Tesè e Paolo Salemi, hanno intonato l’inno d’Italia. L’iniziativa, espressione dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri e della sua componente forestale nel contrasto alla criminalità e nella salvaguardia ambientale, ha coinvolto tutta la popolazione scolastica ed i bambini per l’occasione hanno realizzato disegni e cartelloni con a tema il contrasto alle mafie e la tutela dell’ambiente.

“Siamo onorati e contenti della messa in posa della talea dell’Albero del giudice Giovanni Falcone, simbolo di legalità oltre che del rispetto e cura dell’ambiente- ha dichiarato il sindaco, Sabrina Lattuca- L’iniziativa realizzata in collaborazione con i Carabinieri, ha visto coinvolti i bambini della scuola, in attività di promozione di sani comportamenti, rispetto delle regole e dell’ambiente, semi per costituire una futura e consapevole società di domani, di cui saranno i protagonisti principali”.