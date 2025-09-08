PRIMO PIANO

Villa Romana, al via nuova campagna di scavi archeologici

Prenderà il via oggi una nuova campagna di scavi archeologici presso la Villa Romana di Durrueli a Realmonte

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Prenderà il via oggi una nuova campagna di scavi archeologici presso la Villa Romana di Durrueli a Realmonte. Le attività, che si concluderanno il 4 ottobre 2025, sono frutto di una collaborazione tra il Parco della Valle dei Templi, l’Università degli studi di Catania e il CNR.

Questa nuova fase di ricerca si concentrerà sull’approfondimento di alcune aree specifiche per chiarire le fasi costruttive della villa, le sue successive trasformazioni e indagare le strutture termali emerse a nord del complesso.

I lavori, che seguono un’indagine geofisica di maggio e una campagna di scavi di giugno 2024, mirano a ricostruire l’intero arco cronologico di utilizzo della villa e l’identità del suo proprietario. Gli scavi saranno condotto con il sistema del “cantiere aperto” e quindi saranno visitabili dai fruitori del sito archeologico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Villa Romana, al via nuova campagna di scavi archeologici
Agrigento

Ferma l’auto e con un coltello rapina madre e figlio a pochi passi da via Atenea, indagini
Apertura

Sorpresi a rubare benzina in un cantiere navale, denunciati due pescatori licatesi
Agrigento

Mimosa d’oro, consegnati premi e riconoscimenti speciali del Centro “Renato Guttuso”
Apertura

Micidiale scontro tra Kawasaki: 3 morti: coppia lascia figlio 10 anni
Agrigento

Troppi problemi da risolvere: Consulta reitera richiesta di incontro con vertici Aica