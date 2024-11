Al via le donazioni per i fratelli Moussa, il sindaco Ruvolo: “ogni aiuto sarà fondamentale”

“L’evento tragico che ha coinvolto, circa un mese fa’, i piccoli fratellini Moussa ed ha purtroppo portato via agli stessi i loro amati genitori ha profondamente toccato la nostra comunità che fin da subito ha mostrato tanta disponibilità e generosità nei loro confronti.Tanta è stata anche la collaborazione e la disponibilità di varie Istituzioni nei confronti della famiglia Moussa ed oggi, grazie all’intervento fattivo del loro Tutore legale, sono stati finalmente attivati i conti correnti bancari, con i relativi Codici IBAN, intestati ai tre minori sui quali sarà possibile effettuare le donazioni”. Cosi il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo.

Questa iniziativa è aperta ad Enti, Associazioni, Parrocchie ed ovviamente a tutti i cittadini della comunità riberese e non solo che desidereranno offrire il loro contributo ai piccoli fratelli Moussa ed a chi si sta di loro occupando in questo drammatico e difficile momento.

“Ogni offerta o contributo, grande o piccolo, continua il primo cittadino, sarà di enorme aiuto per garantire un concreto sostegno, non soltanto nell’immediato, ma anche in futuro a questi piccoli sventurati bambini. Sono certo che la nostra Comunità saprà dimostrare la solidarietà e la generosità che da sempre l’hanno contraddistinta. Tutti insieme possiamo fare tanto”

Per le donazioni:

MOUSSA AMANALLAH, COD. IBAN : IT38o0306904632100000017632

MAUOSSA BAYRAM, COD. IBAN: IT61n0306904632100000017631.

MOUSSA YOUSSEF, COD. IBAN : IT84m0306904632100000017630