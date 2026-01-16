All’ospedale di Ribera entra in funzione la nuova Tac, Ruvolo: “risposta concreta per il territorio”

All’ospedale di Ribera è entrata in funzione la nuova tac, modernissima e di ultima generazione, sarà al servizio del personale sanitario e, soprattutto, dei cittadini.

“Oggi possiamo affermare, con soddisfazione, che agli impegni assunti in quella sede stanno seguendo atti e decisioni coerenti a beneficio dell’Ospedale “Fratelli Parlapiano” e dell’intero sistema di assistenza sanitaria territoriale di Ribera e del comprensorio. Il potenziamento della diagnostica ospedaliera, con l’arrivo di nuove apparecchiature all’avanguardia come la nuova TAC di ultima generazione, così come per la Casa di Comunità e le iniziative sul fronte dello screening oncologico, rappresentano risposte concrete a esigenze che la nostra città ed il nostro territorio attendevano da tempo”, dichiara il sindaco Matteo Ruvolo a margine dell’incontro avuto nelle scorse settimane con il direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci.

“La stessa attenzione è stata inoltre riservata al tema del personale, rispetto al quale è stato mantenuto l’impegno sull’ incremento dell’orario di lavoro da 18 a 30 ore, con l’obiettivo di garantire equità e valorizzazione delle risorse umane. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al direttore generale Dr. Giuseppe Capodieci per la disponibilità al confronto e per la serietà dimostrata, oltre che per gli impegni mantenuti. La collaborazione istituzionale, quando è fondata su dialogo e senso di responsabilità, può produrre risultati importanti per la tutela del diritto alla salute dei cittadini”, ha concluso il primo cittadino.