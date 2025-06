Edilizia scolastica, consegnati i lavori per gli interventi dell’I.I.S. “Crispi” di Ribera

Dovranno essere eseguiti entro 751 giorni lavorativi e continuativi i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Crispi” (plesso piazza Zamenhof) di Ribera, la cui consegna è stata eseguita dallo staff tecnico del Settore Edilizia Scolastica del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. I lavori saranno effettuati dalla ATI Cap. ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA e Ass. ALCAL SRL, aggiudicataria della relativa gara d’appalto per un importo di aggiudicazione di 2.305.203,40 euro più IVA (compresi 126.686,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Questi importanti lavori sono stati finanziati con fondi previsti dalla Legge n. 145/2018 (art. 1 comma 883), destinati ai Liberi Consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole (D.D.G. 408/2021 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica). Un ulteriore passo in avanti da parte dell’ex Provincia Regionale per il miglioramento delle condizioni degli edifici scolastici di propria competenza.