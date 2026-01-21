Erosione marina a Seccagrande, al via gli interventi di protezione della costa

L’Amministrazione comunale di Ribera, con delibera di Giunta comunale n. 2 del 19 gennaio 2026, ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento di protezione del tratto di costa dall’erosione marina a Seccagrande.

L’intervento interessa il tratto di via Leonardo da Vinci che conduce a via dei Gelsomini, un’area particolarmente esposta ai fenomeni di erosione e già segnata da criticità strutturali. Il progetto potrà contare su un finanziamento di 550 mila euro da parte della Regione Siciliana, risorsa che consentirà di avviare un’azione concreta di difesa del litorale e di messa in sicurezza del territorio.

La necessità ed urgenza dell’intervento, già programmato e richiesto all’ assessorato regionale Territorio e Ambiente, richiede un’ accelerazione dell’iter burocratico/ amministrativo, ulteriormente confermata dagli eventi meteorologici verificatisi nella giornata di ieri, quando il ciclone che ha investito la Sicilia, accompagnato dalle allerte meteo diramate, ha causato un nuovo cedimento proprio nel tratto interessato dalla progettazione, aggravando di fatto una situazione già critica e delicata.

«Si tratta dell’ennesimo intervento concreto che questa Amministrazione realizza in ambito infrastrutturale – dichiara il sindaco Matteo Ruvolo – Gli eventi meteorologici estremi delle ultime ore dimostrano quanto fosse necessario e non più rinviabile intervenire su questa porzione di costa. Continuiamo a lavorare con i fatti, serietà e programmazione per tutelare il territorio, prevenire rischi e trasformare i finanziamenti disponibili in opere reali e durature a beneficio della comunità».

L’approvazione del Dip rappresenta un passaggio fondamentale per procedere con le successive fasi tecniche ed arrivare alla realizzazione dell’opera, inserendosi in una più ampia strategia di salvaguardia del patrimonio costiero comunale.