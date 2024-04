Furto nella villa comunale di Ribera, ladri ripuliscono magazzino 

Ladri in azione nella villa comunale di Ribera. Ignoti malviventi, nella notte tra domenica e lunedì, sono riusciti a forzare la saracinesca di un magazzino. Una volta aperto il box hanno portato via attrezzi e materiali che venivano custoditi all’interno del deposito. Poi la fuga. A fare la scoperta sono stati alcuni dipendenti del comune che si occupano della villetta.

Al personale non è rimasto altro che chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto. Il danno è ancora da quantificare. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai ladri. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere nella zona.