“Irregolarità in due chioschi a Seccagrande”, oltre 5 mila euro di multa 

Lo scorso fine settimana personale del Commissariato di Sciacca, unitamente a personate del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento, della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Porto Empedocle, ha effettuato dei controlli amministrativi a due stabilimenti balneari siti nella nota località di Seccagrande – Lungomare Gagarin- di Ribera. In particolare, nel primo dei locali gli operatori hanno riscontrato le sottoelencate violazioni: Mancata esposizione della Scia di somministrazione di alimenti e bevande in violazione dell’articolo 180 del regolamento di esecuzione del TULPS, sanzione prevista di 308 euro; Violazioni inerenti gli obblighi di tracciabilità alimentare ex articolo 18 del Regolamento CEE nr. 178/2002 sanzionato dall’articolo 2 del D.lgs nr. 190/2006 per un importo pari a euro 1500; Sanzione accessoria del sequestro amministrativo di 20 kg prodotti alimentari e 11,5 kg di prodotti ittici in seguito alla contestazione della predetta violazione.

Nel secondo esercizio commerciale sono state accertate e contestate le seguenti violazioni amministrative: Mancanza del preposto in violazione degli articoli 8 e 17 bisTULPS, con sanzione irrogata di 1032 euro; inosservanza, da parte del concessionario di struttura balneare, delle disposizioni contenute nell’ordinanza di sicurezza balneare nr. 4 del 25.05.2022 emessa dal Capo del Circondario Marittimo di Porto Empedocle con violazioni sanzionate dall’articolo 1164, comma I, del codice della navigazione e irrogazione di sanzione amministrativa di 1032 euro; Violazioni inerenti gli obblighi di tracciabilità alimentare ex articolo 18 del Regolamento CEE nr. 178/2002 sanzionato dall’articolo 2 del D. lgs nr. 190/2006 per un importo pari a euro 1500; Sanzione accessoria del sequestro amministrativo di 8 kg circa di prodotti alimentari e ittici in seguito alla contestazione della predetta violazione. Pertanto, a seguito dei predetti controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 5372 euro e successivamente verranno svolti ulteriori accertamenti amministrativi sulla documentazione richiesta in fase di controllo.