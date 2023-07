Lavoratori part-time del Comune di Ribera, firmati contratti a 32 ore

“In pochi mesi, grazie all’impegno della FPCGIL e all’unione dei lavoratori, si raggiunge un primo risultato importante di civiltà ed equità: l’integrazione oraria uguale e per gli 87 dipendenti di ruolo part-time a 32 ore settimanali del Comune di Ribera. Dopo diverse assemblee sindacali dei lavoratori, alla presenza dei vertici dei sindacati provinciali, degli amministratori, consiglieri comunali e tecnici. Sicuramente si è rivelato risolutivo, l’incontro avuto con il Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Costa, che ha dato immediatamente seguito nella Sala del Consiglio Comunale di Ribera il 29 maggio 2023, per discutere e cercare di risolvere finalmente la delicata e annosa questione dell’incremento orario contrattuale relativo al personale precario di ruolo del comune di Ribera, ancora con un contratto a 24 ore settimanali. Esprime soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto il Segretario Generale della FPCGIL Vincenzo Iacono, ringraziando tutti quelli che si sono adoperati per questo positivo risultato, in primis il Coordinatore Aziendale Ezio Noto insieme al Coordinatore Territoriale Matteo Lo Raso. Consideriamo l’avvio di un percorso che in breve tempo dovrà ancora e ulteriormente migliorare la situazione dei dipendenti del Comune di Ribera con l’adeguamento definitivo almeno a 34 ore settimanali a partire dal 1 gennaio 2024 di tutto il personale in sofferenza. Per questo chiederemo immediatamente le variazioni di bilancio, senza aspettare la scadenza attuale delle integrazioni del 30 settembre 2023. Abbiamo certamente dimostrato che l’impegno, l’intraprendenza, l’unione dei lavoratori, dei sindacati e la volontà di affrontare e risolvere le questioni da parte della politica portano frutti importanti.” Cosi in una nota il Coordinatore Aziendale FPCGIL Ezio Noto e il Segretario Generale FPCGIL Vincenzo Iacono