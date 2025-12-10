Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Valerio Rizzo, pianista e compositore di 32anni

“Ho lottato, mi sono battuto con tutte le mie forze fino alla fine. Avrei voluto continuare a condividere con voi sia la musica che l’amore”. Questo l’ultimo saluto sui social di Valerio Rizzo, pianista e compositore di Castelvetrano, 32 anni, deceduto dopo aver combattuto contro un male incurabile. Era entrato in ruolo nell’A.A. 2024/25 per la cattedra di Pianoforte Jazz al Conservatorio Toscanini di Ribera.

“Valerio si è sempre distinto per la straordinaria sensibilità interpretativa, la grande conoscenza e padronanza dello strumento, anche in ambito classico, elementi distintivi che connotavano il suo essere un Musicista raffinato, completo e sempre elegantemente discreto. In questo momento di grande tristezza siamo vicini ai suoi cari ed in particolare ai suoi genitori, certi che il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori e di tutti coloro che lo hanno conosciuto”, si legge nella nota di cordoglio da parte della Direttrice, del Presidente insieme a tutta la Comunità Accademica, al personale docente e non docente e agli studenti del Conservatorio.

“Lo chiamavo “Il Poeta del Pianoforte” Perché Valerio non suonava semplicemente, raccontava.Le sue mani danzavano tra jazz e lirismo, con un tocco raffinato, quasi classico, capace di trasformare ogni nota in un’emozione intima, profonda, impossibile da dimenticare. Ogni volta che suonava al Miles portava con sé una magia speciale: il silenzio rispettoso, l’ascolto trattenuto, il pubblico rapito. Valerio aveva questo dono: trasformare la musica in un luogo dell’anima.. Oltre all’artista, ricordo l’uomo: discreto, colto, sorridente, dotato di un savoir-faire raro e prezioso. Il jazz non era solo la sua arte, era la sua voce, la sua identità, il suo respiro.E noi continueremo a celebrarlo, a raccontarlo, a far vivere la sua musica ogni volta che un pianista siederà davanti ai nostri tasti”, si legge nella nota del club palermitano Davis Jazz Club.

I funerali si terranno giovedì alle ore 10.30 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano.