Ribera, a fuoco auto di un operatore servizio idrico: al via indagini

Auto a fuoco nella notte in via Perugia. La vettura non ha subito gravi danni per il provvidenziale intervento del proprietario, un operatore del servizio idrico, che è riuscito a bloccare in tempo le fiamme, che si erano propagate dal tetto dello stesso mezzo. Sul posto lanciato l’allarme sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i carabinieri della locale Tenenza per accertare le cause del rogo. Indagini in corso.