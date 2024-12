Ribera, bruciata l’auto di un agricoltore: indagini 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che la scorsa notte ha danneggiato la Jeep Renegade di un bracciante agricolo cinquantenne di Ribera. Il rogo è avvenuto in via Empedocle, nel centro del comune crispino.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato fiamme e fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che poco dopo hanno domato l’incendio. Presenti anche i carabinieri della locale Tenenza che, coordinati dalla procura di Sciacca, hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.