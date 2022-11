Ribera, furti in tre appartamenti: bottino da 80 mila euro

Ladri visitano tre appartamenti di uno stabile appartenenti ai nuclei di una stessa famiglia e rubano oggetti d’oro e denaro liquido per circa 80 mila euro nella zona Seccagrande a Ribera.

Nessuno dei componenti dei nuclei familiari si trovava in casa.

I malviventi hanno rubato gioielli per un valore complessivo di circa 40-50 mila euro e 30 mila euro in banconote conservate in una cassaforte che, ubicata in uno sgabuzzino, sarebbe stata scardinata a forza di mazza.

Ad accorgersi del furto un vicino di casa dei proprietari il quale ha scorto la porta d‘ingresso aperta e la luce accesa.

Le indagini sono condotte dai militari della tenenza di Ribera sulle cui indagini c’è naturalmente uno stretto riserbo. Nelle abitazioni non vi erano telecamere. I carabinieri cercano indizi per risalire agli autori del furto.