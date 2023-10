Ribera, parte raccolta fondi per rinnovare i campetti di Seccagrande. Già donati quasi duemila euro

I fondatori degli OnlyFunGames, in accordo con la squadra vincitrice, danno inizio alla raccolta fondi per portare migliorie ai nostri amati campetti di Seccagrande.

L’iniziativa per rinnovare le strutture della zona marina di Ribera è stata lanciata sulla piattaforma GoFundMe ed è vicina ai duemila euro.

“Seccagrande – scrivono gli organizzatori – è da sempre un luogo speciale per tutti noi, un’oasi di divertimento e passione per il basket, la pallavolo, calcetto, con il mare come sfondo perfetto per le nostre partite indimenticabili”.

“Ora – aggiungono – è il momento di restituire a questo luogo ciò che ci ha dato per anni. Il nostri campetti hanno bisogno di un po’ d’amore e attenzione. Le canestrelle sono logore, il terreno è rovinato e l’illuminazione è ormai inadeguata per le partite notturne”.

“La nostra visione – spiegano – è quella di creare un luogo dove tutti, giovani e meno giovani, possano praticare il basket in un ambiente sicuro e accogliente, con il suono delle onde che si infrangono in sottofondo”.

La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/Rinnoviamo-insieme-i-campetti-di-Seccagrande