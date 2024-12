Ribera, rimasti feriti in incidente: tornano a casa Bayram ed Amanallah

“Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità, celebriamo San Nicola, il nostro patrono, simbolo di protezione e generosità per tutti noi. San Nicola è anche il protettore dei bambini e in questa giornata speciale Bayram ed Amanallah sono finalmente a Casa ed adesso attendiamo il ritorno di Youssef dall’ospedale.La solidarietà, generosità ed il calore dei nostri concittadini hanno permesso loro, insieme agli zii, che si prenderanno cura dei piccoli, di trovare una nuova casa per vivere a Ribera.Queste azioni sono un segno tangibile dello slancio umanitario che ci caratterizza, soprattutto nel prenderci cura dei più deboli e dei piccoli, garantendo loro vicinanza, sicurezza, amore e un ambiente sereno in cui poter crescere.Che la benedizione di San Nicola possa sempre accompagnare tutti noi e proteggere la nostra città di Ribera”, così in una nota il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo.