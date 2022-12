Sordità, il camper per lo screening dell’udito a Ribera

Il Leo Club Ribera, presieduto da Calogero Spallino, ha dedicato la giornata del 19 dicembre alla prevenzione della sordità.

Il Club, in collaborazione con Amplifon, ha voluto predisporre uno screening uditivo mirato al controllo delle patologie dell’orecchio.

Il camper per lo screening dell’udito, gestito dal delegato del service Dott. Placido Di Stefano, ha sostato dalle ore 09.00 alle 13.00 presso la Piazza Giovanni XXIII.

La realizzazione del service è stata possibile grazie alla disponibilità del Dott.ssa Elena la Rocca e del Dott. Gabriele Caramanno, che hanno visitato 15 persone di cui 5 sono risultate affette da ipoacusia.

L’ipoacusia o la sordità in generale in Italia colpisce circa 7 milioni di persone pari all’11,7% della popolazione.

Il Presidente Calogero Spallino, felice della buona riuscita di un service di grande utilità per la comunità riberese e zone limitrofe, ringrazia i cittadini per la partecipazione oltre che tutti i soci Leo e Lions presenti e il Leo Advisor del gruppo, nonché Presidente della Zona 28 Lions, Avv. Giacomo Cortese per l’assidua presenza e per il suo costante supporto al gruppo.