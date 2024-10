Strage sulla Palermo-Sciacca, il sindaco di Ribera: “Non abbandoneremo i tre fratellini”

“La comunita’ non abbandonera’ i tre fratellini e si stringera’ attorno a loro”. Lo dice ad AGI il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, riguardo ai bimbi di 8, 6 e 4 anni, rimasti gravamente feriti nell’incidente stradale di stamane sulla Palermo-Sciacca, nel quale sono morti i genitori quarantenni tunisini e il conducente dell’altra vettura. https://www.grandangoloagrigento.it/apertura/tragedia-sulla-palermo-sciacca-tre-morti-e-tre-bimbi-feriti

“Il figlio maggiore di 8 anni – aggiunge – e’ in sala operatoria per un delicatissimo intervento di neurochirurgia, il fratello di 6 anni e’ stato operato per la frattura del femore, era stato portato in terapia intensiva, ma si sono accorti che ci sarebbe qualche problema neurologico e stanno facendo ulteriori valutazioni. Il piccolo e’ intubato e sedato e sembrerebbe quello in condizioni meno gravi”.