PRIMO PIANO

Uccise 75enne in una comunità a Ribera, prorogata misura sicurezza per Salvatore Italiano 

Nel 2019 strangolò un 73enne nella comunità per disabili psichici in cui risiedevano entrambi ma fu assolto perchè incapace di intendere e volere

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un altro anno di misura di sicurezza nei confronti di Salvatore Italiano, il 63enne riberese che nel settembre 2019 uccise Gaetano La Corte, 75 anni, all’interno di una comunità per disabili psichici in cui entrambi risiedevano. Il magistrato di sorveglianza Roberta Piazza ha ritenuto la pericolosità sociale non scemata. Italiano era stato assolto poiché ritenuto totalmente incapace di intendere e volere.Il 63enne resterà comunque in una struttura specialistica per un altro anno ancora. 

