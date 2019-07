Vola l’arancia di Ribera: nell’ultima stagione ne sono stati venduti 10 milioni di chili

Annata record, quella appena conclusasi, per la commercializzazione dell’Arancia di Ribera a denominazione di origine protetta DOP. Nella campagna 2018/2019 l’ente di certificazione I.Z.S. per la Sicilia ha certificato quasi 10.000.000 di chili di Arancia di Ribera DOP commercializzata nelle tre varietà Navelina, Brasiliano e Washington Navel. E’ il record da quando l’Arancia di Ribera DOP è in commercio, ovvero dall’annata agrumicola 2009/2010, con una crescita rilevatasi costante, considerata la variabilità delle annate imposta dalle condizioni meteorologiche. La crescita dei livelli produttivi e di commercializzazione dell’Arancia di Ribera DOP è significativa in relazione ad un mercato e ad un pubblico che si avvicina sempre più ad un prodotto di qualità certificata ed in modo sempre più consapevole. Le produzioni di qualità dell’Arancia di Ribera DOP sono riconoscibili dal marchio comunitario a DOP in etichetta, come tra le più importanti eccellenze agroalimentari italiane, e dal marchio di garanzia del Consorzio di Tutela Riberella. Il Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera DOP con 292 aziende singole, 6 strutture associate iscritte nel sistema DOP ed oltre 1000 ettari di superficie coltivata, rappresenta un’importantissima realtà produttiva agricola in continua espansione.