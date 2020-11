Covid-19, a Sambuca di Sicilia oggi 18 guariti e 4 positivi

Da Sambuca di Sicilia, zona rossa dell’agrigentino, arrivano buone notizie. A renderle noto è il sindaco Leo Ciaccio che comunica la guarigione di 18 persone, ai quali sarà notificata dai vigili la sospensione della permanenza domiciliare.

Nella giornata di oggi sono stati però notificati dall’ASP anche 4 nuovi casi positivi al COVID-19; sono tutti e 4 familiari di soggetti già positivi e in quarantena da giorni.



Domani mattina il primo cittadino si confronterà con l’Asp e la Prefettura, per fare il punto della situazione e quali saranno le decisioni che verranno prese in merito alla permanenza o meno della Zona Rossa.