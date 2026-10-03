Un Arpa all’ingresso di Sambuca di Sicilia, inaugurata la nuova rotonda

Un nuovo punto di riferimento accoglie cittadini e visitatori all’ingresso di Sambuca di Sicilia.È stata inaugurata la nuova rotonda, al cui centro trova posto l’Arpa, simbolo identitario della comunità e richiamo alla storia e alla cultura di Sambuca.

“Un intervento che contribuisce a rendere più riconoscibile e valorizzato uno degli ingressi principali del paese, trasformando uno spazio viario in un elemento di identità, decoro e accoglienza”, dichiara la sindaca Giovanna Casà “Un’opera realizzata grazie alla collaborazione e alla disponibilità di tante persone che, con il proprio lavoro e la propria generosità, hanno contribuito a valorizzare un luogo importante per la nostra comunità. Un grazie a tutti voi per aver contribuito a rendere più bella la porta d’ingresso di Sambuca di Sicilia”, ha concluso la sindaca Casà.