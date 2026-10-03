L’Inner Wheel Club di Agrigento, con i giovani  della Kosmos Band, celebra la Festa dei Nonni

Una bella pagina ha arricchito il calendario delle attività di servizio dell’Inner Wheel Club di Agrigento. Guidato con dedizione dalla Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni, il Club, venerdì 2 ottobre, in occasione della “Festa dei Nonni”, ha promosso una straordinaria celebrazione dedicata alle radici più autentiche e preziose delle nostre famiglie: i Nonni. “Cari amici e carissimi nonni, la festa e l’abbraccio caloroso ed affettuoso riservato a questa giornata speciale ha testimoniato quanto il ruolo dei Nonni sia un dono insostituibile. – Ha detto la Presidente dell’Inner Wheel Club. Custodi silenziosi della memoria storica e porti sicuri in cui trovare sempre rifugio, – ha spiegato – i nonni incarnano un amore indulgente, paziente e incondizionato. Negli sguardi di tutti i presenti si è letta la bellezza delle storie vissute, mentre nelle loro mani si è percepito il futuro che hanno saputo edificare con generosità a favore dei nipoti.Per l’Inner Wheel Club di Agrigento, che fonda la propria missione sull’amicizia sincera, la solidarietà e l’impegno profuso per la Comunità, rendere omaggio alla figura dei nonni ha significato esaltare quel filo d’oro invisibile che annoda le generazioni e insegna il valore supremo del prendersi cura gli uni degli altri.”

La celebrazione ha avuto inizio con la grazia e il raccoglimento della Santa Messa, presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria, al Villaggio Mosè, arricchita dalle profonde quanto toccanti riflessioni spirituali di Don Salvatore, da tempo guida affettuosa e presenza costante al fianco del Club. La festa è poi proseguita in un’ atmosfera illuminata da armonia, gioia, serenità e diffusa spensieratezza.

Sono stati i ragazzi a rendere il momento ancora più vibrante con la maestria musicale della Kosmos Band. I meravigliosi giovani musicisti hanno regalato uno spettacolo straordinario, coinvolgente, capace di far cantare, emozionare e ballare, insieme, tutte le generazioni, dai più piccoli ai più grandi, in un unico e festoso abbraccio. A coronamento di questo importante appuntamento, ospitato nella splendida location del Centro Polivalente MOSÈ- “Parco di Alice”, dove si è tenuta la suggestiva cerimonia conclusiva, per espresso desiderio della Presidente, ogni socia presente ha vissuto l’emozione di consegnare personalmente una targa di riconoscimento a ciascuno dei sei talentuosi componenti della “Kosmos Band”, a testimonianza della soddisfazione e della gratitudine dell’intero Club I.W. “Una data importante e felicemente scolpita nel nostro percorso di servizio alla comunità”, ha sottolineato con viva soddisfazione la Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni. A tutti i nonni va l’encomio e il ringraziamento più sentito per ciò che hanno rappresentato e per l’inestimabile patrimonio d’ affetto che continuano a donare ogni giorno. Una serata meravigliosa che resterà, a lungo, impressa nei cuori di tutti noi.