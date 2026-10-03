Era ricercato per furto e guida senza patente, eseguito mandato d’arresto europeo

I Carabinieri della locale Stazione di Delia (Caltanissetta) hanno dato esecuzione a due mandati di arresto europeo ai fini dell’estradizione a carico di un cittadino rumeno residente in Italia, ricercato dalle Autorità del proprio Paese poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e guida senza patente, commessi tra il 2018 e il 2024 nel luogo di origine. L’operazione, sviluppata attraverso l’attivazione dei canali di cooperazione internazionale e il capillare controllo del territorio operato dall’Arma, ha permesso di rintracciare tempestivamente il ricercato, che è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.