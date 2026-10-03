Palermo

Era ricercato per furto e guida senza patente, eseguito mandato d’arresto europeo

Ricercato dalle autorita' del proprio paese poiche' ritenuto responsabile di furto aggravato e guida senza patente,

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della locale Stazione di Delia (Caltanissetta) hanno dato esecuzione a due mandati di arresto europeo ai fini dell’estradizione a carico di un cittadino rumeno residente in Italia, ricercato dalle Autorità del proprio Paese poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e guida senza patente, commessi tra il 2018 e il 2024 nel luogo di origine. L’operazione, sviluppata attraverso l’attivazione dei canali di cooperazione internazionale e il capillare controllo del territorio operato dall’Arma, ha permesso di rintracciare tempestivamente il ricercato, che è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

L’appalto “truccato” della Mosella, annullata interdizione al direttore dei lavori 
di Giuseppe Castaldo

L’operaio morto sul viadotto Morandi, i Ris di Messina si occuperanno del caso
Apertura

Commette furti nonostante misura cautelare, arrestata 40enne a Licata 
Apertura

Tangenti, rifiuti e sanità: l’inchiesta che scuote la Sicilia (e Agrigento)
Apertura

Soldi per l’impianto di biometano ad Aragona? Le accuse all’imprenditore Vella e Armao 
banner italpress istituzionale banner italpress tv