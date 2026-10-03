Esclusa dal concorso della Guardia di Finanza perchè va in bagno, riammessa dal Tar 

Una pipi’ galeotta, fatta – in violazione dei divieti – nelle prime due ore delle prove di concorso per il reclutamento di 983 allievi marescialli della Guardia di Finanza, aveva portato all’esclusione di una candidata. Ora pero’ il Tar del Lazio ha annullato la decisione, sul presupposto che le due ore “vietate” erano raddoppiate, a causa delle procedure preliminari: quindi il divieto di utilizzo dei servizi igienici non poteva valere oltre il termine fissato legittimamente dalle regole del concorso. A essere riammessa e’ stata una candidata palermitana, seguita dallo studio legale Leone-Fell del capoluogo siciliano: la donna potra’ ripetere la prova davanti a una commissione esaminatrice, che dovra’ avere una composizione diversa da quella che l’aveva esclusa.

Secondo quanto dimostrato dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, le istruzioni – che prevedevano il divieto di allontanarsi dall’aula e di utilizzare i servizi igienici per le prime due ore dall’inizio della prova – non sarebbero state violate: questo perche’ le operazioni del concorso avevano avuto inizio alle 11.20, mentre la prova scritta alle 12.58. Il divieto di andare in bagno si era cosi’ protratto per quasi quattro ore, ben oltre il limite previsto dal bando. La candidata palermitana era stata avvertita che, se avesse utilizzato i servizi igienici, uscendo dall’aula, sarebbe stata esclusa. Non riuscendo piu’ a ritardare la necessita’ fisiologica, era andata in bagno, venendo estromessa. Per lo stesso motivo erano stati messi fuori pure altri 19 candidati. I giudici hanno definito l’accaduto incompatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalita’: il concorso, si legge in sentenza, “non puo’ trasformarsi, sia pure indirettamente, in una prova di resistenza al disagio fisico”.