Commette furti nonostante misura cautelare, arrestata 40enne a Licata 

Avrebbe commesso due furti nonostante fosse sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma. I carabinieri di Licata hanno arrestato una quarantenne del posto, Milena Scudera, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento disposto dal gip di Agrigento. La donna, dopo le formalità di rito, è stata posta ai domiciliari.

L’indagata, secondo quanto ricostruito, sarebbe la responsabile di due furti messi a segno il 21 luglio ed il 4 settembre. La quarantenne, dunque, non soltanto si sarebbe resa protagonista di ulteriori reati ma avrebbe anche manifestato una totale insofferenza al rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Per questo motivo il gip del tribunale di Agrigento le ha aggravato la misura.