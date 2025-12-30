San Biagio Platani

A San Biagio Platani nascerà il “Giardino degli Ulivi”

Un nuovo spazio verde urbano in Via Principe Petrulla, con la piantumazione di 5 ulivi secolari, simbolo di identità, pace e rispetto dell’ambiente.

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Nascerà “Il Giardino degli Ulivi” a San Biagio Platani, un nuovo spazio verde urbano in Via Principe Petrulla, con la piantumazione di 5 ulivi secolari, simbolo di identità, pace e rispetto dell’ambiente.

“Il progetto, presentato all’assessorato Regionale del Territorio e Ambiente e con il relativo decreto di assegnazione, a partire dal 29 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, prevede la riqualificazione dell’area, attività di educazione ambientale e il coinvolgimento dei bambini a cui faremo adotterare simbolicamente gli alberi piantati”; dice il sindaco Di Bennardo. “Un’iniziativa per la quale ringrazio vivamente l’Assessore Regionale del Territorio e Ambiente On. Giusi Savarino che ha voluto fortemente questa iniziativa di valorizzazione del nostro territorio, creando un nuovo spazio verde contribuendo a costruire insieme una comunità più sostenibile”, conclude il primo cittadino.

