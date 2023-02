San Giovanni Gemini festeggia i 100 anni di Giuseppe Mangiapane. Il secolo di vita, di questo arzillo nonnino, è stato celebrato presso la Comunità Alloggio per Anziani “ Santa Rita “ di San Giovanni Gemini, circondato dall’affetto di tutto lo staff e degli ospiti presenti in questa struttura. Per l’occasione intorno a lui si sono riuniti alcuni familiari e tra essi la figlia Maria Giuseppa appositamente arrivata dal nord Italia dove vive.

Presenti ovviamente le più importanti cariche delle istituzioni locali, il Sindaco Dott. Carmelo Panepinto, il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Narisi Varsalona Concetta, l’Assistente Sociale Dott.ssa Lucia Lombino, l’Assistente Sociale Dott.ssa Bastillo Alessia, il suo medico Curante Dott. Valerio Viola, il responsabile della Comunità Mangiapane Michelangelo e l’Arciprete Don Gianluca Arcuri, il quale ha recitato una preghiera e ha elargito una particolare benedizione.

Dopo un breve discorso del Sindaco, si è proceduto al tradizionale brindisi e al taglio della torta.

Nato a Cammarata il 23/2/1923, il Sig. Mangiapane Giuseppe, ha avuto quattro figli di cui tre donne Maria Giuseppa, Ausilia, Enza, che vivono con le rispettive famiglie nel Nord Italia. Quella del sig. Giuseppe è stata una vita di grande attaccamento alla propria famiglia, una vita di sacrifici, di difficoltà, di gioie ma anche di dolori, come la morte dell’unico figlio maschio, Luigi. Oggi il Sig. Giuseppe, mantiene una lucidità straordinaria, ricorda con nostalgia fatti del passato, segue con attenzione gli avvenimenti del mondo attuale, e guarda con speranza un futuro migliore per le giovani generazioni.