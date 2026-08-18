Politica

San Giovanni Gemini, si dimette il vicesindaco Scrudato: al suo posto Guagenti

La già consigliere Cinzia Guangenti sarà il nuovo vicesindaco e si occuperà di attività produttive e servizi sociali

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Pino Scrudato ha presentato al sindaco di San Giovanni Gemini Dino Zimbardo le dimissioni dalla carica di Vice Sindaco e Assessore. Al suo posto in Giunta la Dottoressa Cinzia Guagenti, già Consigliere Comunale, che ricoprirà la carica di Vice Sindaco, e si occuperà delle Attività Produttive e i Servizi Sociali.

“In questi anni Pino ha svolto il proprio ruolo con impegno, disponibilità e spirito di servizio, dedicando tempo ed energie all’Amministrazione e alla nostra comunità. A lui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto e per il contributo offerto in questi anni. Alla Dottoressa Guagenti rivolgo un caloroso benvenuto e i miei più sinceri auguri di buon lavoro, certa che saprà affrontare questo nuovo incarico con impegno e senso di responsabilità al servizio della nostra comunità”, dichiara il sindaco Zimbardo.

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