I carabinieri della stazione di Santa Margherita Belice hanno notificato un ordine di carcerazione a carico di un uomo di 45 anni, di Trapani, che deve scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione per violenza sessuale.I fatti ai quali si riferisce la vicenda risalgono al 2005, a Trapani. Il quarantasettenne era in affidamento in prova servizi sociali di Santa Margherita Belice ed è per questa ragione che si trovava nel centro belicino. Adesso è stato condotto in carcere.