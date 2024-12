Emergenza idrica, a S.Margherita in campo l’autobotte del corpo forestale

Per far fronte all’emergenza idrica, oggi nella cittadina belicina è entrata in azione il corpo Forestale.“Con un’autobotte di ottomila litri – spiega il comandante Pasquale Maggio – proveniente da Agrigento e con due unità accompagnati dalla Polizia Municipale, si sta distribuendo il prezioso liquido alle utenze private”. L’elenco è quello redatto all’URP e dalle segnalazioni arrivate alla Polizia Municipale del comune belicino.