Santa Margherita Belice

Maltempo, la conta dei danni a Santa Margherita di Belice

Un cartellone pubblicitario, a causa del forte vento, si è piegato rappresentando un pericolo per la comunità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si sono registrati i primi danni a Santa Margherita di Belice, riconducibili a un pannello pubblicitario che, a causa delle forti raffiche di vento, si è piegato rappresentando un potenziale pericolo. L’intervento è stato immediato e risolutivo: il pannello è stato prontamente messo in sicurezza grazie all’azione coordinata degli operatori dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, dell’ANAS e della società privata che ne curava la gestione. Sul posto si è provveduto al taglio delle parti pericolanti, alla messa in sicurezza della struttura e alla delimitazione dell’area interessata.

Sempre in via Regione Siciliana, un albero abbattuto dal vento è stato rimosso dalla carreggiata, consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e della normale viabilità.

“Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo costantemente aggiornati su eventuali ulteriori interventi, difficoltà di viabilità e criticità legate alla sicurezza dei cittadini. Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori intervenuti per la professionalità, la tempestività e il senso di responsabilità dimostrati”, si legge in una nota da parte dell’amministrazione comunale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Ubriachi al volante e violazioni del codice della strada, il bilancio dei controlli della polizia 
Santa Margherita Belice

Maltempo, la conta dei danni a Santa Margherita di Belice
Canicattì

Canicattì, in fiamme furgone di un venditore ambulante: al via indagini
Agrigento

Consorzi di Bonifica, Leonardo Mulè confermato segretario Filbi Agrigento
Ribera

Danni del maltempo a Ribera, il sindaco invita alla prudenza e alla collaborazione
Eventi

A Palermo “La mafia e il potere”, un volume riprende l’intervento di Borsellino nel 1989
banner italpress istituzionale banner italpress tv