Maltempo, la conta dei danni a Santa Margherita di Belice

Si sono registrati i primi danni a Santa Margherita di Belice, riconducibili a un pannello pubblicitario che, a causa delle forti raffiche di vento, si è piegato rappresentando un potenziale pericolo. L’intervento è stato immediato e risolutivo: il pannello è stato prontamente messo in sicurezza grazie all’azione coordinata degli operatori dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, dell’ANAS e della società privata che ne curava la gestione. Sul posto si è provveduto al taglio delle parti pericolanti, alla messa in sicurezza della struttura e alla delimitazione dell’area interessata.

Sempre in via Regione Siciliana, un albero abbattuto dal vento è stato rimosso dalla carreggiata, consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e della normale viabilità.

“Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo costantemente aggiornati su eventuali ulteriori interventi, difficoltà di viabilità e criticità legate alla sicurezza dei cittadini. Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori intervenuti per la professionalità, la tempestività e il senso di responsabilità dimostrati”, si legge in una nota da parte dell’amministrazione comunale.