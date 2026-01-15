Foto

Terremoto del Belice, il sindaco Viola: “la memoria è un dovere, la rinascita responsabilità condivisa”

La comunità di Santa Margherita di Belice si è raccolta in un momento di profonda commozione per ricordare le vittime del Terremoto

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Questa mattina, nel Quartiere Pasotti, la comunità di Santa Margherita di Belice si è raccolta in un momento di profonda commozione per ricordare il Terremoto del Belice del ’68, a 58 anni da una ferita che ha segnato per sempre la storia del territorio.

Nel corso della cerimonia, alla presenza del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e delle istituzioni militari, civili e religiose, conferita la cittadinanza onoraria al Senatore Vito Bellafiore, testimone lucido e instancabile delle battaglie per la ricostruzione, e al giornalista Rai Maurizio Diliberto, che con i suoi primi e memorabili servizi ha portato il dramma del Belìce nelle case degli italiani, accendendo una luce di verità e speranza.

“Un’occasione solenne per onorare la memora delle vittime e rendere omaggio a chi, con coraggio, impegno e responsabilità civile, ha contribuito alla rinascita del Belice. Ricordare significa custodire la memoria, rafforzare la nostra identità e continuare a costruire, insieme, il futuro della nostra comunità“., ha dichiarato il sindaco Gaspare Viola.

