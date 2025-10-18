Apertura

Ritrovato sano e salvo il pensionato di Raffadali, era a pochi km dalla sua auto 

Il pensionato non è riuscito a trovare riparo da pioggia e freddo e per questo motivo adesso sarà trasferito in ospedale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Buone notizie da Raffadali dove questa mattina è stato ritrovato, sano e salvo, Vincenzo Milisenda, il pensionato ottantenne scomparso da oltre ventiquattro ore. L’uomo era a pochi chilometri di distanza dalla sua auto, rinvenuta nel pomeriggio di ieri in contrada Cannella.

L’ottantenne sta bene, seppur infreddolito e shoccato, ed era nei pressi di un laghetto in contrada Cattà. Il pensionato non è riuscito a trovare riparo da pioggia e freddo e per questo motivo adesso sarà trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. “Inaudita felicità” è stata espressa dal sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, per il ritrovamento di Milisenda.

