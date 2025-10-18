Agrigento

Borseggiatori al mercato del venerdì, rubato portafoglio con 300 euro a cinquantenne 

Borseggiatori in azione al mercato settimanale del venerdì in piazza Ugo La Malfa, ad Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Borseggiatori in azione al mercato settimanale del venerdì in piazza Ugo La Malfa, ad Agrigento. Una cinquantenne agrigentina è stata derubata del portafoglio al cui interno vi erano circa 300 euro, documenti e carte di credito.

La donna si è accorta di essere stata vittima di furto nel momento in cui doveva pagare alcuni acquisti appena effettuati. La signora non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto e rivolgersi alle forze dell’ordine. Chi è entrato in azione ha approfittato del consueto momento di confusione che caratterizza gli spazi del mercatino e con destrezza ha sfilato il portafoglio alla donna.

