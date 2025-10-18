Agrigento
Borseggiatori al mercato del venerdì, rubato portafoglio con 300 euro a cinquantenne
Borseggiatori in azione al mercato settimanale del venerdì in piazza Ugo La Malfa, ad Agrigento
Borseggiatori in azione al mercato settimanale del venerdì in piazza Ugo La Malfa, ad Agrigento. Una cinquantenne agrigentina è stata derubata del portafoglio al cui interno vi erano circa 300 euro, documenti e carte di credito.
La donna si è accorta di essere stata vittima di furto nel momento in cui doveva pagare alcuni acquisti appena effettuati. La signora non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto e rivolgersi alle forze dell’ordine. Chi è entrato in azione ha approfittato del consueto momento di confusione che caratterizza gli spazi del mercatino e con destrezza ha sfilato il portafoglio alla donna.
