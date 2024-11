Aggrediscono minorenne a colpi di casco alla fermata dell’autobus, due denunce

Sono stati individuati e denunciati per lesioni dalla polizia di Sciacca due giovani accusati di avere aggredito nei giorni scorsi un minorenne in via Lioni, all’interno della stazione dei bus, colpendolo più volte alla testa con un casco.

La vittima dell’aggressione, studente in un istituto superiore di Sciacca, si stava accingendo a salire sul pullman che lo avrebbe riportato a casa, in uno dei comuni dell’hinterland. Soccorso e portato in ospedale, le ferite sono state dichiarate guaribili in 15 giorni.

Grazie alle testimonianze dei presenti, gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, agli ordini del dirigente Cesare Castelli, sono risaliti all’identità degli aggressori. il minore aggredito sarebbe stato preso in carico dai servizi sociali.