Bare in attesa di una sepoltura a Sciacca, la Dc: “Situazione scandalosa”

Situazione gravissima al cimitero di Sciacca dove oltre 100 bare sono in deposito in attesa di una sepoltura.

“Non si può rimanere silenti su questioni che nella nostra città hanno oltrepassato i limiti del vivere civile. Continuo a chiedermi se sia ancora possibile osservare la condizione barbara in cui versa il nostro cimitero”, scrive il coordinatore cittadino della Dc, Giuseppe Milioti, evidenziando che “non è più tollerabile la lunghissima attesa per la degna sepoltura delle bare. L’attuale amministrazione non dà risposte concrete ed è priva di programmazione, solo incertezze sui tempi. Siamo davanti ad una battaglia di civiltà che va fatta da tutti al fine di garantire una degna sepoltura delle bare – dice Milioti – questa compagine politica targata partito democratico, con attori diversi, amministra ininterrottamente in maniera maldestra da quasi otto anni, ciò non da spazio a scuse e/o mistificazioni, si sveglino dal letargo e risolvano la problematica immediatamente. Ritengo che si possa, anzi si debba nel nuovo bilancio dare priorità massima”.