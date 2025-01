Carnevale di Sciacca, si lavora ma ancora senza organizzazione

In moto la macchina per il Carnevale di Sciacca che si svolgerà il 22-23 Febbraio, il 28 Febbraio, e poi 1-2 Marzo.

Ma mentre i carristi stanno lavorando per trasformare le loro bozze in vere e proprie opere d’arte,

Vicenda al centro di una forte presa di posizione dei consiglieri di Fratelli D’Italia, DC, Lista Messina – Ventiventidue, Forza Italia ed Mpa che in una nota dichiarano: “L’organizzazione, gestione e, soprattutto, promozione del Carnevale non può essere messa in campo in 4 settimane mettendo in seria difficoltà la società che si aggiudicherà tale servizio. Una manifestazione di punta come il Carnevale, sostengono i consiglieri di centrodestra, richiede programmazione e competenza, non improvvisazione e superficialità, e non ci si può accorgere di difetti amministrativi in un bando il giorno stesso dell’apertura delle buste. Non è solo un errore, aggiungono, ma un atto che sancisce il fallimento dell’amministrazione Termine nella gestione di un evento simbolo della citta”.

I carri che si stanno realizzando sono: “Profumo di Zagara” dell’Associazione Culturale Anima e cuore;

“Sogna Ragazzo Sogna ”dell’Associazione Culturale Nuova Arte 96; “Al cuor non si comanda” dell’Associazione Culturale “Quelli di Ma che Voice”,

“E’ qui L’ Africa?” dell’Associazione culturale “La nuova Isola”,

“Terra promessa” Realizzato dall’associazione “La nuova avventura”,

“La più bella del reame” dell’Associazione Culturale “Nuove evoluzioni A.P.S” e il carro “Peppe Nappa”

Associazione Culturale “Arte e cultura A.P.S” .