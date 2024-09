Crisi idrica a Sciacca: incontro tra Comune, Aica e Ati

Vertice sull’acqua tra il Comune di Sciacca, l’Azienda Idrica dei Comuni Agrigentini e l’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento. Un incontro si è svolto ieri nel capoluogo e ha fatto il punto sulla situazione attuale e su quella futura, sulle risorse, sulla distribuzione idrica, sui pozzi della contrada saccense di Grattavoli, sulle proposte di miglioramento della gestione delle manutenzioni della rete.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Consiglio comunale: il sindaco Fabio Termine, il vice sindaco e assessore ai Servizi a Rete Valeria Gulotta, il vice presidente del Consiglio comunale Alessandro Grassadonio, il presidente della Commissione consiliare Bilancio Filippo Bellanca, il presidente della Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica Ignazio Bivona, il consigliere comunale Daniela Campione, il dirigente del settore finanziario del Comune di Sciacca Filippo Carlino. I rappresentanti del Comune di Sciacca hanno avuto un confronto con il presidente del Cda di Aica Settimio Cantone e gli altri componenti, con il direttore generale Claudio Guarneri e con il direttore tecnico Francesco Fiorino. Presente all’incontro anche il direttore dell’Ati Enzo Greco Lucchina.

Di seguito alcuni dei punti salienti emersi nel corso dell’incontro.

MANUTENZIONE RETE IDRICA

È stata accolta la proposta del Comune di Sciacca sulla manutenzione della rete idrica attraverso il meccanismo della compensazione. Si redigerà a breve una convenzione in cui si stabilirà che a occuparsi dell’aspetto amministrativo, dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare gli interventi sarà il Comune di Sciacca. In capo ad Aica sarà la direzione dei lavori. I costi degli interventi di riparazione saranno poi compensati ovvero decurtati dai crediti Aica.

POZZO 4 GRATTAVOLI

Il cosiddetto pozzo 4 della sorgente di contrada Grattavoli, si è evidenziato nel corso dell’incontro, immette nella rete 37 litri di acqua al secondo; 12 litri, da alcuni giorni, riforniscono la città di Sciacca.

POZZO 3 BIS GRATTAVOLI

Sono in corso ancora i lavori per rendere attivo il cosiddetto pozzo 3 bis di contrada Grattavoli. Questa nuova fonte potrà immettere nella rete circa 50 litri di acqua al secondo. Si attende la fine dei lavori – che dovrebbero essere ultimati nel giro di una settimana – per capire la percentuale di acqua che rifornirà Sciacca. Su questo punto ci sarà a breve un aggiornamento con la presenza di Aica a Sciacca. C’è una nota di Siciliacque, intanto, di cui si deve tener conto. Dice che per una questione strutturale, di tenuta delle infrastrutture, non c’è la capacità dell’acqua messa in distribuzione di andare oltre il comune di Siculiana. Il nuovo pozzo dovrà quindi servire Sciacca e il suo hinterland.