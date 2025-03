Crisi pesca a Sciacca, l’assessore Dimino: “servono interventi urgenti”

L’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino ha incontrato questa mattina il neo direttore del Dipartimento regionale della Pesca Giovanni Cucchiara, ed insieme alle cooperative della pesca della marineria ha discusso della grave crisi che sta colpendo l’intero comparto della pesca saccense. L’incontro è avvenuto questa mattina a Sciacca, prima del convegno organizzato da Marevivo sul granchio blu in Sicilia, presso l’IISS Amato Vetrano.

“Il direttore, che già era a conoscenza sia delle richieste avanzate nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale e dalle cooperative, sia del documento approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, – dice l’assessore Francesco Dimino – ha dimostrato una grande capacità di ascolto e attenzione verso le problematiche segnalate. La politica regionale, a vari livelli, si sta già muovendo per portare la questione all’attenzione del governo nazionale ed europeo. Il settore della pesca siciliana sta attraversando una crisi che va oltre i confini locali, ed è fondamentale che le istituzioni di Roma e Bruxelles affrontino il problema in modo strutturale”.

“L’interlocuzione di questa mattina è stata molto importante – aggiunge l’assessore Francesco Dimino – perché ci ha permesso di ribadire la necessità di interventi urgenti a sostegno della nostra marineria. L’Amministrazione comunale di Sciacca non lascerà solo il comparto della pesca in questo momento così delicato. Siamo in attesa di essere convocati dall’assessore regionale alla Pesca, certi che il nostro grido d’allarme venga ascoltato e tradotto in azioni concrete.”

“Accogliamo con soddisfazione – conclude l’assessore Francesco Dimino – la volontà del Dipartimento di riattivare il percorso per i Piani di gestione locale della pesca artigianale, uno strumento essenziale per la tutela e lo sviluppo sostenibile del settore. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare al fianco delle cooperative e dei pescatori affinché vengano individuate soluzioni concrete per garantire un futuro alla nostra marineria”.