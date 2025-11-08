Favara

Favarese assolto dall’accusa di evasione

Accolti i rilievi difensivi avanzati dall’avv. Sergio Baldacchino, che ne aveva chiesto l’assoluzione.

Il Tribunale di Agrigento, I Sezione penale, giudice Michele Dubini, ha assolto il favarese Antonio Palumbo, imputato per il reato di evasione, stante la particolare tenuità del fatto.

Il fatto risale a quando Antonio Palumbo si trovava ai domiciliari perché ritenuto responsabile delle due rapine a mano armata, messe a segno l’8 maggio e il 10 giugno del 2020, al supermercato R-7 Sisa di Via Cicchillo a Favara.

Accolti, pertanto, i rilievi difensivi avanzati dall'avv. Sergio Baldacchino, che ne aveva chiesto l'assoluzione.

