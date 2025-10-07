Sciacca

Democrazia partecipata a Sciacca, la parola ai cittadini

Sono 9 le proposte progettuali ammesse a partecipare alla seconda fase dell’iter di selezione

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Sono 9 le proposte progettuali ammesse a partecipare alla seconda fase dell’iter di selezione e finanziamento della cosiddetta “Democrazia partecipata”. Dopo l’ammissione delle proposte valide, la parola passa ora ai cittadini. L’assessore al Turismo Francesco Dimino invita la città a esprimere la propria preferenza per proseguire l’opera di valorizzazione, di miglioramento, di promozione e di tutela, con interventi di partecipazione collettiva. 

Il dirigente ad interim del I Settore Affari Generali Manlio Paglino ha diramato un avviso pubblico rivolto ai cittadini contenente le modalità di espressione del voto, i termini di scadenza e il contenuto delle proposte progettuali ammesse. Le proposte che avranno ottenuto più preferenze “saranno finanziate nell’importo singolarmente previsto e fino alla concorrenza dell’importo complessivo del fondo pari a 16 mila euro”.

Ecco il link sul sito del Comune di Sciacca dove è possibile trovare tutta la documentazione: avviso, elenco delle proposte e scheda di votazione:

Democrazia partecipata

I cittadini (maggiorenni) potranno esprimere la propria preferenza inviando al Comune di Sciacca la scheda di votazione compilata e sottoscritta con l’indicazione di una sola proposta progettuale di proprio gradimento tra quelle ammesse. La scheda va inviata, entro il prossimo 15 ottobre, all’indirizzo di posta elettronica iovotodemocraziapartecipata@comunedisciacca.it con allegata copia di un documento di riconoscimento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Gettano la cocaina dal finestrino, due arresti
Ultime Notizie

Percorsi alternativi sulle strade provinciali per chiusura viadotto Re sulla SS 115
Sciacca

Democrazia partecipata a Sciacca, la parola ai cittadini
Ultime Notizie

Irregolarità riscontrate presso un’officina meccanica: sanzionato il titolare
Ultime Notizie

Aggressioni fisiche e verbali nei confronti dell’ex compagna, arrestato 19enne
Agrigento

Agrigento, l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali apre un’istruttoria sull’uso dei fondi vincolati alla manutenzione stradale