Disservizi trasporto Sciacca-Palermo, Intesa Universitaria incontra i vertici della Sais

A seguito dei continui disservizi che interessano la tratta Sciacca-Palermo, Intesa Universitaria ha incontrato i vertici Sais Trasporti con la presenza della Dottoressa Samuela Scelfo, Ceo di Sais Trasporti, con il Sign. Brina, Capomovimento di Autolinee Gallo e la Sign. Madiela Zavalaga, sezione Marketing Sais.

“Siamo stati accolti con grande gentilezza e abbiamo trattato temi importanti riguardo l’utenza della ditta SAIS, riportando le problematiche che ci sono state palesate dagli studenti universitari e da chi usufruisce del servizio”, affermano i Rappresentanti dell’Associazione Intesa Universitaria Pumilia, Cino e Gennusa.

Un incontro proficuo durante il quale i rappresentanti dell’Associazione Intesa Universitaria hanno proposto una piattaforma online per la prenotazione del biglietto o un’app, che possa garantire una più agevole organizzazione sia degli utenti che della ditta che gestisce il servizio, una misura, accolta favorevolmente, che sarà posta in fase di sperimentazione nei prossimi mesi; Carnet per l’acquisto dei biglietti, che potrebbe essere utile per la programmazione individuale delle corse. E’, inoltre, stata concessa ai Rappresentanti l’opportunità di visionare in prima persona i nuovi mezzi della SAIS, muniti di videocamera, postazioni agevoli per i diversamente abili , sistema di conteggio dei passeggeri e tecnologie che fanno ben sperare e seguono la linea della sana progettualità.