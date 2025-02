“È socialmente pericolosa”, misura di sicurezza per una giovane donna

La Polizia di Stato di Sciacca, nell’ambito dei servizi istituzionali, ha eseguito I’ordinanza di misura di sicurezza emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di una giovane donna, ritenuta persona socialmente pericolosa poiché resasi responsabile di reati e condotte che hanno destato grande allarme sociale nella popolazione saccense.

II provvedimento giudiziario scaturisce dall’attività svolta dagli organi di Polizia, in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Sciacca che ha coordinato le indagini, che, ricevute numerose segnalazioni e denunce, hanno raccolto gli elementi necessari a tratteggiare i gravi comportamenti della donna, le cui condotte era necessario infrenare sia per evitarne la pericolosa reiterazione che ai fini della sua stessa salvaguardia e per prestarle le necessarie cure.