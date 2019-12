Erano entrambe innamorate della Sicilia: donna olandese decide di disperdere le ceneri della sorella nel mare di Sciacca

Per amore della Sicilia e del mare Mediterraneo, una donna olandese ha deciso di spargere nel mare di Sciacca le ceneri della sorella morta. Margaretha e Tineke Sommer sono due sorelle olandesi che dal 2008 hanno sempre passato un periodo di vacanze a Sciacca nella località balneare di San Marco Maragani. Pochi mesi fa Tineke, una delle due sorelle, è morta improvvisamente. Le spoglie della donna sono state cremate e le sue ceneri si trovano nella casa della sorella Margaretha, che nei giorni scorsi ha prenotato la solita vacanza siciliana. Per espresso desiderio della defunta, sta definendo le procedure burocratiche per spargere le ceneri nel mare antistante la costa di San Marco Maragani, negli stessi luoghi frequentati ininterrottamente ogni anno. Le sorelle Sommer risiedevano insieme a Groningen, una città dei Paesi Bassi settentrionali, capoluogo della provincia omonima. La Sicilia per loro era diventata un luogo d’elezione.