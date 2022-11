Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, furgoni Lactalis nell’agrigentino per i più bisognosi

Il gruppo Lactalis in Italia, che racchiude al proprio interno Galbani, Parmalat, Nuova Castelli e Leerdammer, scende in campo al fianco di Fondazione Banco Alimentare Onlus in qualità di partner logistico, per contribuire in maniera concreta all’iniziativa di raccolta cibo.

In occasione della 26ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare il Gruppo interviene in 30 province – tra cui Agrigento – di 12 regioni, su un duplice fronte: da una parte con i furgoni firmati Galbani e Parmalat messi a disposizione per il trasporto degli alimenti raccolti durante l’attività, dall’altra con l’aiuto dei dipendenti, presenti come volontari ai banchi dedicati con l’iconica pettorina arancione di Banco Alimentare.

I furgoni carichi alimenti raggiungeranno Sciacca e Favara.

Sabato 26 novembre, 71 dipendenti volontari di Lactalis in Italia, al fianco di Banco Alimentare, trasporteranno sui mezzi Galbani e Parmalat le donazioni di cibo nei supermercati fino ai centri di raccolta di Banco Alimentare, dislocati su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, permetterà di adunare prodotti per almeno 100 tonnellate, e sarà l’occasione per trasmettere un messaggio di solidarietà e vicinanza a chi vive in condizioni di precarietà.