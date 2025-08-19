Sciacca

Gratta e vince 500mila euro, turista fortunato a Sciacca

Il turista di passaggio da Sciacca ha acquistato un biglietto da 5 euro ed ha portato a casa la somma record

Vincita da 500 mila euro a Sciacca. Il fortunato è un turista che con un semplice gratta e vinci da 5 euro, acquistato al bar della stazione di servizio Taoil, ha portato a casa la somma record.

L’incredulità è stata immediata, tanto che lo stesso vincitore ha esitato a comprendere l’entità della cifra vinta, confuso dal lungo numero di zeri stampato sul biglietto. A fugare ogni dubbio ci hanno pensato Tony Montalbano e la titolare del bar, Mariella La Porta, che hanno rassicurato il fortunato giocatore confermandogli la vincita milionaria.

«Era visibilmente emozionato e incredulo – raccontano i titolari alla testata Risoluto– non riusciva a realizzare quello che stava accadendo davanti ai suoi occhi». Dopo la verifica, il turista ha ripreso il suo viaggio, ma ha promesso di tornare a Sciacca una volta riscossa la vincita: «Tornerò al bar Taoil per offrire da bere a tutti», avrebbe detto sorridendo, ancora sorpreso dalla sua fortuna>.

