I “Cuochi della salute” all’opera per i pazienti oncologici dell’ospedale di Sciacca

Sono veri e propri “Cuochi della salute” quelli che vengono formati all’Istituto Scolastico “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca grazie al progetto “Approccio alimentare nel malato oncologico e tecniche di cottura” avviato in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Da alcuni giorni, presso l’Istituto, diretto dalla dirigente scolastica dott.ssa Caterina Mulé, gli Studenti dell’indirizzo Alberghiero hanno infatti l’opportunità di partecipare a specifici incontri formativi con il coordinatore dell’U.O.S.D. di Oncologia dell’Ospedale di Sciacca, dott. Domenico Santangelo, e con il dott. Matteo Pillitteri, specialista nel campo della nutrizione che di recente ha messo a disposizione la propria professionalità per l’avvio di uno specifico ambulatorio dedicato alla nutrizione clinica dei pazienti oncologici del “Giovanni Paolo II”. L’iniziativa, accolta con entusiasmo dal commissario straordinario dell’ASP, Mario Zappia, mira a descrivere l’importanza che l’alimentazione assume nel migliorare la qualità di vita delle persone ammalate di tumore, individuando quali alimenti sono da preferire e quali tecniche di cottura adottare. Durante le esercitazioni di laboratorio, gli Studenti impareranno ad elaborare ricette specifiche per le diverse patologie cliniche, predisposte con l’obiettivo da un lato di far riscoprire il sapore ed il

piacere di mangiare ai pazienti oncologici (nei quali sono noti l’alterazione o l’abbassamento del senso del gusto a causa della chemioterapia) e, dall’altro, per calibrare al meglio il rapporto tra alimenti e terapie. Alla conclusione del progetto è prevista anche la realizzazione di una pubblicazione all’interno della quale verranno raccolte tutte le ricette messe a punto dagli Studenti dell’Istituto “Amato Vetrano”.